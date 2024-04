Sobe para 133 o número de mortes do ataque em Moscou; Rússia diz que 11 suspeitos foram presos Já se sabe que os terroristas são estrangeiros e há a suspeita que possam ser cidadãos do país asiático Tadjiquistão

Subiu para 133 o número de mortes causadas por um ataque terrorista contra uma casa de shows em Moscou, na Rússia. Em um pronunciamento, o presidente Vladimir Putin classificou o atentado como um ato selvagem e afirmou que todos os terroristas que participaram do ataque foram presos. As identidades deles não foram divulgadas. Já se sabe que são estrangeiros e há a suspeita que possam ser cidadãos do país asiático Tadjiquistão.