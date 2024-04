Torcedor morre baleado perto do jogo entre Paysandu e Remo pela final do Campeonato Paraense A confusão aconteceu entre os próprios integrantes das torcidas organizadas do Remo

Cenas de violência foram registradas durante as partidas dos campeonatos estaduais. Em Belém, um torcedor morreu baleado perto do estádio onde Paysandu e Remo disputaram a primeira partida da final do Campeonato Paraense. A confusão aconteceu entre os próprios integrantes das torcidas organizadas do Remo.