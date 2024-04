Vini Jr. cobra que autoridades de futebol punam cantos racistas da torcida do Atlético de Madrid Os torcedores do clube espanhol chamaram o brasileiro de chimpanzé

O brasileiro Vini Jr. cobrou, nesta quinta (14), as autoridades europeias de futebol para que punam os cantos racistas dos torcedores do Atlético de Madrid. Pelas redes sociais, o atacante do Real Madrid mencionou a UEFA, entidade máxima do futebol europeu, e a Liga dos Campeões da Europa, para denunciar cantos dos rivais o chamando de chimpanzé.