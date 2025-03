Vitor Roque é anunciado pelo Palmeiras e pode estrear em eventual semifinal do Paulistão JR na TV|Do R7 01/03/2025 - 00h07 (Atualizado em 01/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Vitor Roque. O jogador foi comprado por mais de R$ 150 milhões e se tornou a maior negociação do futebol brasileiro. Abel Ferreira e a torcida palmeirense cansaram de pedir um centroavante de peso. O desejo foi atendido no último dia de inscrições depois de uma negociação complicada, que envolveu um time de oito advogados.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD