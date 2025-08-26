Voos internacionais passam a exigir embalagens transparentes para transportar líquidos
Aumento no rigor da fiscalização pegou passageiros de surpresa
A fiscalização no Aeroporto Internacional de São Paulo passou a exigir que líquidos na bagagem de mão estejam em embalagens plásticas transparentes. Essa norma já estava em vigor desde 2019, mas apenas agora está sendo aplicada com rigor, surpreendendo muitos passageiros.
A medida foi reforçada por especialistas dos Estados Unidos que visitaram o Brasil para avaliar as medidas de segurança nos voos internacionais. Segundo as regras, frascos não podem exceder 100 mililitros e devem ser colocados sem aperto em um saquinho plástico de até 1 litro. Apenas um saquinho por passageiro é permitido.
O aeroporto afirmou que esse procedimento é padrão desde 2019 e a ANAC destacou que segue normas internacionais para garantir a segurança dos passageiros. Enquanto alguns viajantes estavam preparados, outros foram pegos desprevenidos pela fiscalização mais rigorosa.
Perguntas e Respostas
Qual é a nova exigência para líquidos em voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos?
Os líquidos na bagagem de mão devem estar em embalagens plásticas transparentes e não podem exceder 100 mililitros cada, colocados em um saquinho plástico de até 1 litro, com apenas um saquinho por passageiro.
Por que a fiscalização nos voos internacionais foi intensificada?
A fiscalização foi reforçada após a visita de especialistas dos Estados Unidos, que avaliaram as medidas de segurança nos voos internacionais.
Desde quando essa norma de embalagem está em vigor?
A norma estava em vigor desde 2019, mas começou a ser aplicada rigorosamente agora.
Como os passageiros reagiram à fiscalização mais rigorosa?
Enquanto alguns passageiros estavam preparados para a fiscalização, outros foram pegos desprevenidos pela aplicação mais rigorosa das normas.
