Vovós fanáticas por Palmeiras e Corinthians vivem expectativa pela final do Paulistão

Dona Heloíza e dona Magnolia são torcedoras apaixonadas por Palmeiras e Corinthians, respectivamente. Elas estarão em lados opostos na final do Campeonato Paulista, mas compartilham o amor pelo futebol. Dona Magnolia, aos 97 anos, teve uma experiência marcante ao visitar a Neo Química Arena, onde conheceu jogadores como Memphis Depay. Ela comentou sobre o carinho recebido: "Ele me abraçou e disse, tchau amor". Já dona Heloíza, com 85 anos, está confiante no título de tetracampeã paulista e brinca sobre sua admiração pelo técnico Abel Ferreira. Ambas estão entusiasmadas para acompanhar as partidas que prometem testar os corações dessas fervorosas torcedoras.

