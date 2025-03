Wlamir Marques, ícone do basquete brasileiro, é cremado em São Paulo Despedida ocorreu no ginásio do Corinthians, que leva seu nome JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h20 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h33 ) twitter

O corpo de Wlamir Marques foi cremado em São Paulo após uma cerimônia no ginásio do Corinthians, nomeado em sua homenagem. Torcedores, familiares e figuras do esporte marcaram presença para prestar suas últimas homenagens ao ex-jogador.

Wlamir Marques deixou um legado significativo no basquete brasileiro, sendo bicampeão mundial e vencedor de duas medalhas olímpicas com a seleção brasileira. Seu nome está imortalizado no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. Ele faleceu aos 87 anos.

