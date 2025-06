Yuri Alberto fala sobre recuperação e futuro no Corinthians Atacante espera retornar aos campos em julho após lesão nas costas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 23h31 (Atualizado em 13/06/2025 - 23h31 ) twitter

Yuri Alberto revela a Cleber Machado os planos para o futuro

Em entrevista com Cléber Machado, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, detalhou sua recuperação após fraturar uma vértebra. Ele está otimista em voltar a jogar em julho, logo após as férias do campeonato.

Yuri destacou a importância do retorno de Memphis Depay para criar oportunidades de gol e mencionou que qualquer decisão sobre sua saída será cuidadosamente discutida com seu time e o clube. Ele ainda não decidiu se prefere seguir para um grande time europeu ou jogar pela seleção brasileira. A entrevista completa está disponível na RECORD, após o Domingo Espetacular.

