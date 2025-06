Presidente Lula participa da Cúpula Brasil-Caribe, em Brasília

O presidente Lula participou, nesta sexta-feira (13), da Cúpula Brasil-Caribe, em Brasília. O encontro, no palácio do Itamaraty, reuniu representantes de 12 países. O objetivo é ampliar o diálogo e a cooperação entre Brasil e países da região. Lula destacou, como áreas para atuação conjunta, segurança alimentar e nutricional, para combater a fome; mudança do clima e transição energética; infraestrutura, conexão aérea e comunicação. Confira mais detalhes na reportagem.



