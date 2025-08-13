Zelensky rejeita decisões de Trump e Putin sem Ucrânia Presidente ucraniano exige inclusão nas negociações de paz JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 00h26 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h26 ) twitter

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que não reconhecerá qualquer decisão tomada na reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sem a participação da Ucrânia. O encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia está programado para ocorrer no Alasca. A União Europeia manifestou apoio à Ucrânia com um documento assinado por 26 países, exceto a Hungria, defendendo a integridade territorial ucraniana.

Zelensky rejeitou a proposta russa de anexar territórios ocupados como solução para o conflito e destacou que a Rússia parece se preparar para uma nova ofensiva militar. A declaração do presidente ucraniano foi feita após Donald Trump sugerir que os países envolvidos considerassem a troca de territórios como parte das negociações de paz.

