Zelensky rejeita decisões de Trump e Putin sem Ucrânia

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que não reconhecerá qualquer decisão tomada na reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sem a participação da Ucrânia. O encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia está programado para ocorrer no Alasca. A União Europeia manifestou apoio à Ucrânia com um documento assinado por 26 países, exceto a Hungria, defendendo a integridade territorial ucraniana.
Zelensky rejeitou a proposta russa de anexar territórios ocupados como solução para o conflito e destacou que a Rússia parece se preparar para uma nova ofensiva militar. A declaração do presidente ucraniano foi feita após Donald Trump sugerir que os países envolvidos considerassem a troca de territórios como parte das negociações de paz.
