Mega-Sena acumula de novo, e prêmio vai a R$ 100 milhões; veja os números
Apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, nas lotéricas, site e aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (23), em São Paulo. O concurso 2.999 teve os seguintes números sorteados: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58.
Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 100 milhões no próximo sorteio, neste sábado (25).
Os 5 acertos tiveram 111 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 28.755,27 para cada. Já os 4 acertos registraram 5.741 apostas vencedoras, que receberão R$ 916,43 cada uma.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.