O que se sabe sobre a morte de adolescente japonês que morreu afogado em Bonito (MS)

Uma das cachoeiras em Estância Mimosa Reprodução/Instagram @estanciamimosa

Um adolescente japonês que estudava em São Paulo morreu afogado na terça-feira (10) durante uma excursão de sua turma escolar para uma fazenda de turismo em Bonito (MS). A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o caso.

Soma Ishii, de 13 anos, estudava no British College of Brazil e integrava uma turma de dez alunos que fazia um passeio pela Estância Mimosa, percorrendo trilhas e cachoeiras sob a orientação de um guia de turismo. À tarde, o grupo parou para nadar em uma cachoeira no rio Mimoso, onde Ishii tirou o colete salva-vidas e mergulhou, segundo a polícia relata ter ouvido de colegas dele.

Ao final dessa etapa do passeio, o grupo notou a ausência de Ishii — a polícia investiga em que momento a falta do aluno foi percebida, já que há relatos de que isso só ocorreu depois que o grupo havia percorrido outro trecho e chegado a outra cachoeira.

Quando se deram conta do sumiço do japonês, os responsáveis pela excursão começaram as buscas e localizaram o aluno submerso na cachoeira onde ele havia sido visto pela última vez. Equipes de socorro tentaram reanimá-lo e levaram o adolescente ao hospital, onde ele chegou em parada cardiorrespiratória e sem sinais vitais. A morte dele foi constatada logo depois.

Em nota à imprensa, a Estância Mimosa lamentou o episódio. “Um turista foi vítima de afogamento, sendo socorrido por instrutores e funcionários até a chegada do Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal Darci João Bigaton, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito”, afirma o texto.

“Estamos prestando todo suporte e colaborando integralmente com as autoridades para os esclarecimentos do ocorrido”, conclui a nota.

Após o episódio, a estância suspendeu toda a programação do dia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

