Gilson Machado nega ter solicitado passaporte para Mauro Cid: 'Pedi para meu pai' Ex-ministro do Turismo durante o governo Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal após ser preso no Recife Cidades|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h57 )

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso pela PF nesta sexta-feira TV Guararapes/RECORD - 13.06.2025

Detido nesta sexta-feira (13) no Recife, Gilson Machado prestou esclarecimentos à Polícia Federal sobre suspeita de intermediação na tentativa de obtenção de documento português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Durante o depoimento, Machado declarou não ter solicitado passaporte em nome do militar. Segundo ele, o contato realizado com o consulado de Portugal no Recife teve como objetivo tratar da documentação de seu pai, de 85 anos.

“Não matei, não trafiquei drogas, não tive contato com traficante. Apenas pedi um passaporte para meu pai”, comentou o ex-ministro ao chegar no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, para exame de corpo de delito.

Gilson Machado nega visita a embaixadas

Machado afirmou também não ter comparecido a sedes diplomáticas nem no Brasil, nem no exterior.

“É só pegar lá as ligações que fiz com o consulado. O áudio que mandei para funcionário dos consulados. Não estive presente em nenhum consulado, nenhuma embaixada. Nem de Portugal, nem em qualquer outro lugar. Nem no Brasil, nem fora do Brasil”, reforçou.

A Polícia Federal cumpriu ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A defesa informou que não teve acesso aos elementos do inquérito.

“O mandado foi executado sem apresentação de justificativas. Vamos solicitar acesso ao processo para compreender o motivo da detenção”, declarou o advogado Célio Avelino.

Mauro Cid, citado no caso, responde a processo no STF relacionado à tentativa de ruptura institucional. A Polícia Federal também cumpriu busca e apreensão contra ele, que prestou depoimento na sede da corporação, em Brasília.

O espaço permanece aberto para manifestação das partes citadas.

