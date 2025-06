Amin alerta para riscos ao Marco Civil da Internet O senador Esperidião Amin (PP-SC) fez um alerta, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), sobre as interpretações do artigo...

O senador Esperidião Amin (PP-SC) fez um alerta, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), sobre as interpretações do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade de plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Segundo o senador, há uma tentativa de restringir a liberdade de expressão ao permitir que as empresas removam publicações sem decisão judicial. Para ele, o modelo transfere uma atribuição que deveria ser exclusiva do Poder Judiciário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: