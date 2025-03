Amin alerta sobre crimes digitais e pede apoio para frente parlamentar O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento nesta quarta-feira (12), pediu que senadores e deputados fortaleçam a Frente Parlamentar... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h06 ) twitter

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento nesta quarta-feira (12), pediu que senadores e deputados fortaleçam a Frente Parlamentar de Defesa Cibernética. O senador alertou para o crescimento dos crimes digitais no Brasil e afirmou que o Congresso deve atuar para combatê-los. Para ele, a frente parlamentar pode ajudar o país na luta contra esses crimes. Amin destacou um levantamento da Serasa, segundo o qual 50,7% dos brasileiros foram vítimas de golpes em 2024. Ele também citou reportagens que mostram que as fraudes bancárias digitais e golpes por cartões alcançaram a marca inédita de R$ 10,1 bilhões no país em 2024. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: CDH cria subcomissão sobre brasileiras vítimas de violência doméstica no exterior

