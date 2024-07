Balsa Ecológica: ação ambiental retira toneladas de lixo do Rio Cuiabá

Com as atividades retomadas na manhã desta terça-feira (16), a Balsa Ecológica deve retirar até dezembro cerca de 150 toneladas de lixo oriundo do descarte irregular no Rio Cuiabá. A ação, implementada na gestão de Emanuel Pinheiro, é coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb.

