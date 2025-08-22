Bolinho de feijoada do Rio de Janeiro é atração do Cozinha Show no Salão do Turismo
O bolinho de feijoada criado pelo chef Leonardo Marques, do Rio de Janeiro, é uma releitura de um dos pratos mais emblemáticos da culinária...
O bolinho de feijoada criado pelo chef Leonardo Marques, do Rio de Janeiro, é uma releitura de um dos pratos mais emblemáticos da culinária carioca. Com massa crocante por fora e recheio suculento, o quitute combina feijão preto temperado e carnes típicas da feijoada, finalizado com uma geleia de cachaça e açúcar, o que adiciona um toque de sabor característico ao prato. Consulte no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes sobre essa deliciosa atração! Leia Mais em Momento MT:
O bolinho de feijoada criado pelo chef Leonardo Marques, do Rio de Janeiro, é uma releitura de um dos pratos mais emblemáticos da culinária carioca. Com massa crocante por fora e recheio suculento, o quitute combina feijão preto temperado e carnes típicas da feijoada, finalizado com uma geleia de cachaça e açúcar, o que adiciona um toque de sabor característico ao prato.
Consulte no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes sobre essa deliciosa atração!
Leia Mais em Momento MT: