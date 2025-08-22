Bolinho de feijoada do Rio de Janeiro é atração do Cozinha Show no Salão do Turismo O bolinho de feijoada criado pelo chef Leonardo Marques, do Rio de Janeiro, é uma releitura de um dos pratos mais emblemáticos da culinária...

O bolinho de feijoada criado pelo chef Leonardo Marques, do Rio de Janeiro, é uma releitura de um dos pratos mais emblemáticos da culinária carioca. Com massa crocante por fora e recheio suculento, o quitute combina feijão preto temperado e carnes típicas da feijoada, finalizado com uma geleia de cachaça e açúcar, o que adiciona um toque de sabor característico ao prato.

