Câmara Municipal entrega Moção de Aplauso ao senador Wellington Fagundes. A Câmara Municipal de Rondonópolis entregou, nesta quarta-feira (25), durante a sessão ordinária, a Moção de Aplauso ao senador da República Wellington Fagundes, em reconhecimento à sua notável trajetória política e relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso, especialmente a Rondonópolis. Ao receber a Moção de Aplauso, o senador agradeceu o reconhecimento da Câmara. “Quando a gente recebe uma honraria em vida, isso sempre é um estímulo a mais para que a gente continue a luta, trabalhando e ainda mais na minha cidade natal. O reconhecimento por parte da Câmara, em especial aqui a questão da Universidade Federal de Rondonópolis, que é um sonho que a gente lutou durante muitos anos e que hoje é uma realidade, servirá para as futuras gerações também. Então é uma obra para o ontem, hoje e para o amanhã,” celebrou o senador. Para mais detalhes sobre essa homenagem e a trajetória do senador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Flávia Moretti articula obras de mobilidade e segurança junto à Sinfra

