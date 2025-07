Momento MT |Do R7

Catia Fonseca curte praia nos EUA e celebra momento de paz: ‘Silêncio da alma’ A apresentadora Catia Fonseca, de 56 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (24), para dividir com os seguidores momentos...

A apresentadora Catia Fonseca, de 56 anos, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (24), para dividir com os seguidores momentos especiais vividos em El Matador State Beach, em Malibu, na Califórnia. A apresentadora aproveitou o cenário natural com pedras, areia e mar para refletir e se reconectar. “Entre pedras, sol e mar… um momento só meu. Conexão com a natureza, silêncio da alma e a energia boa de simplesmente estar. Quem mais ama esse tipo de paz?”, escreveu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre esse momento especial!

Leia Mais em Momento MT: