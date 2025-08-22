Cavalaria da Polícia Militar prende quatro pessoas por tráfico ilícito de drogas em MT Três homens e uma mulher foram presos em flagrante, na noite desta quinta-feira (21.8), por policiais militares da Cavalaria, em duas...

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante, na noite desta quinta-feira (21.8), por policiais militares da Cavalaria, em duas abordagens distintas, durante desdobramento da Operação Tolerância Zero combate às facções criminosas em Mato Grosso. Em Sinop (480 km de Cuiabá), os policiais militares apreenderam um tablete de maconha, outras porções do mesmo entorpecente e um simulacro de arma de fogo. Na ação, um homem, de 52 anos, foi detido em uma residência no bairro Jardim Europa, após informações de agentes da Agência Regional de Inteligência.

