Chico Rodrigues celebra proximidade da conclusão do Linhão de Tucuruí

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou nesta quarta-feira (14) o avanço das obras do Linhão de Tucuruí, ligando Manaus a Boa Vista, e afirmou que o empreendimento será um “vetor de desenvolvimento” para Roraima. O estado é o único do Brasil que permanece isolado do Sistema Interligado Nacional (SIN).

