Cinemato 2025 em Cuiabá reúne filmes, seminários e oficinas com foco na Amazônia Começou na segunda-feira (14) a 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, que segue até domingo (20) no Teatro...

Momento MT

Começou na segunda-feira (14) a 22ª edição do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, que segue até domingo (20) no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso. O evento gratuito reúne 48 filmes, seminários, oficinas e rodas de conversa, todos alinhados ao tema “Decolonizando a Amazônia”.

