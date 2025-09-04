Comissão discute como combater o analfabetismo da pessoa idosa A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (9), uma audiência pública sobre...

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (9), uma audiência pública sobre o analfabetismo da pessoa idosa e como combatê-lo. O debate será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as propostas discutidas e a importância da educação para a população idosa. saiba mais

Leia Mais em Momento MT: