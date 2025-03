Conab, Itaipu e ONU firmam parceria inédita para modernizar armazéns A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Itaipu Binacional e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h26 ) twitter

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Itaipu Binacional e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops/ONU) assinam, nesta quarta-feira (26.03), um acordo de cooperação para reformar e modernizar armazéns graneleiros no Paraná e em Mato Grosso do Sul. O projeto, que conta com um investimento de R$ 55 milhões da Itaipu, visa melhorar a infraestrutura de armazenagem, um dos gargalos logísticos da produção agrícola brasileira.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no agronegócio consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

