Corpo de Bombeiros socorre condutor de ônibus preso às ferragens e quatro vítimas de acidente

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite de domingo (18.5), o desencarceramento de uma vítima presa às ferragens de um ônibus e prestou socorro a quatro pessoas após a colisão do veículo com um carro, em Campo Novo do Parecis (a 401 km de Cuiabá). A equipe do 3º Núcleo de Bombeiro Militar (3º NBM) foi acionada, por volta das 22 horas, para atender a ocorrência registrada na rua João de Barros, no bairro Jardim das Palmeiras. O acidente resultou em um total de sete vítimas. Imediatamente, uma viatura foi empenhada para a ocorrência.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

