Corrida do Meio Ambiente reúne 1.200 participantes em Lucas

Com um percurso de 5 km e estrutura bem organizada, a Corrida do Meio Ambiente reuniu cerca de 1.200 atletas em Lucas do Rio Verde no sábado (28). A competição foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e da Secretaria de Esporte e Lazer, e encerrou oficialmente as atividades alusivas ao mês do meio ambiente, celebrado em junho.

