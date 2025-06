Corte de R$ 445 milhões no seguro rural acende alerta para o próximo Plano Safra O governo federal liberou nesta terça-feira (24.06) R$ 360,5 milhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR),... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O governo federal liberou nesta terça-feira (24.06) R$ 360,5 milhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), elevando o total de recursos disponíveis para R$ 459 milhões em 2025 – praticamente metade da previsão orçamentária de R$ 1 bilhão. A notícia, mesmo positiva, vem em um cenário tensionado: o restante, cerca de R$ 445 milhões, segue retido para cumprimento de metas fiscais, o que provocou reações do setor produtivo.

Para saber mais sobre as implicações desse corte e o que esperar do próximo Plano Safra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Operação de limpeza atende Coophema e outros 16 pontos de Cuiabá

Deputados votam nesta quarta-feira projeto para derrubar o IOF

Feira Mãos Cuiabanas: edição junina tem comida típica, artesanato e pescaria solidária