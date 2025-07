Expoagro reforça protagonismo de MT e recebe apoio do governo e setor produtivo

Momento MT |Do R7

A força do agronegócio mato-grossense, sua capacidade de superação e a importância de manter um ambiente de prosperidade para o setor marcaram a abertura oficial da 57ª Feira Industrial, Comercial e Agropecuária de Mato Grosso (Expoagro), realizada na noite desta sexta-feira (11.7), em Cuiabá. O evento, promovido pelo Sindicato Rural, ocorre até o dia 20 de julho, no Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro, e deve movimentar cerca de R$ 25 milhões, com uma programação que inclui oficinas, leilões, shows, atrações culturais e debates técnicos.

