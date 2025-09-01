Faccionado alvo de operação em Mato Grosso é preso pela Polícia Civil na Bahia Um integrante de facção criminosa, alvo da Operação Ruptura e que estava foragido, foi capturado nesta segunda-feira (1.9), em ação...

Um integrante de facção criminosa, alvo da Operação Ruptura e que estava foragido, foi capturado nesta segunda-feira (1.9), em ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso e da Bahia. O criminoso de 21 anos estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 5ª Vara Criminal de Sinop pelo crime de integrar organização criminosa.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: