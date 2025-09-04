Logo R7.com
FICCO/GO desmantela depósito de drogas em Goiânia

Na tarde desta quarta-feira (4/9), uma operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) e unidades...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Na tarde desta quarta-feira (4/9), uma operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO) e unidades da Polícia Militar de Goiás (GIRO, BOPE, BPCÃES E PM2) resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas em Goiânia.

