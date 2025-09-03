FICCO/PE desarticula organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro Recife/PE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3/9),...

Recife/PE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3/9), a Operação Sintonia Fina, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de dinheiro.

