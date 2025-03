Força Tática prende suspeito de tráfico de drogas em Nova Mutum durante operação Tolerância Zero Em mais uma ação da Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática do 14° Comando Regional da Polícia Militar prendeu, na noite... Momento MT|Do R7 23/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 14h45 ) twitter

Em mais uma ação da Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática do 14° Comando Regional da Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (22), um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Primavera 3, em Nova Mutum-MT. A abordagem ocorreu por volta das 23h05, quando os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita em frente à praça do bairro Santa Terezinha.

