Fórum Parlamentar do Brics termina nesta quinta com declaração conjunta O Congresso Nacional sedia nesta quinta-feira (5) o terceiro e último dia do 11º Fórum Parlamentar do Brics, que reúne parlamentares... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mapa+brics8c-01.png Momento MT

O Congresso Nacional sedia nesta quinta-feira (5) o terceiro e último dia do 11º Fórum Parlamentar do Brics, que reúne parlamentares de dez países-membros do grupo e de cinco nações parceiras para debater soluções para desafios comuns. Temas como inteligência artificial e sustentabilidade ambiental estão na pauta de discussões, que devem começar às 9h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Giulia Costa, abre álbum de fim de semana com família em refúgio: ‘Fórmula perfeita’

Semana do Meio Ambiente destaca papel da Defesa Civil e ações de sustentabilidade

Várzea Grande fortalece segurança com 300 novas pistolas