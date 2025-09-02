Governo licita obra para construir Anel Viário em Cáceres O Governo de Mato Grosso lançou a licitação para contratar a empresa que vai realizar as obras de implantação do Anel Viário de Cáceres...

O Governo de Mato Grosso lançou a licitação para contratar a empresa que vai realizar as obras de implantação do Anel Viário de Cáceres. A nova via será construída com o objetivo de desafogar o fluxo de caminhões pesados de dentro da cidade, contribuindo tanto para o trânsito dentro da cidade, quanto para os caminhoneiros que poderão seguir viagem sem passar pelo trecho urbano.

