Governo licita obra para construir Anel Viário em Cáceres

Momento MT

O Governo de Mato Grosso lançou a licitação para contratar a empresa que vai realizar as obras de implantação do Anel Viário de Cáceres. A nova via será construída com o objetivo de desafogar o fluxo de caminhões pesados de dentro da cidade, contribuindo tanto para o trânsito dentro da cidade, quanto para os caminhoneiros que poderão seguir viagem sem passar pelo trecho urbano.

