Grávida, Rafa Kalimann exibe barriga em look elegante durante Festival de Barretos
Rafa Kalimann, grávida de seu primeiro filho com o cantor Nattan, marcou presença na terceira noite do Festival de Barretos, em São Paulo, neste sábado (23), e arrasou no look escolhido para a noite especial. A ex-BBB e apresentadora escolheu um vestido longo e justo, que valorizou as curvas da gestação e destacou a barriguinha em evidência. Com muito estilo, Rafa roubou a cena ao lado do namorado, que também se apresentou no evento sertanejo.
