Homem de Mato Grosso é alvo de investigação por plano de atentado em show de Lady Gaga Um morador de Campo Novo do Parecis, no interior de Mato Grosso, está entre os alvos de uma operação nacional que investiga um grupo...

Um morador de Campo Novo do Parecis, no interior de Mato Grosso, está entre os alvos de uma operação nacional que investiga um grupo suspeito de planejar um ataque com explosivos durante o show gratuito da cantora Lady Gaga, realizado no último domingo na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa investigação alarmante.

Leia Mais em Momento MT: