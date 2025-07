Momento MT |Do R7

Hugo Motta cria programa Câmara pelo Brasil, para ampliar o diálogo com a sociedade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criou o programa “Câmara pelo Brasil”, com o objetivo de promover...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criou o programa “Câmara pelo Brasil”, com o objetivo de promover o diálogo institucional entre a Câmara dos Deputados, as autoridades dos entes federativos, a sociedade civil organizada e o setor produtivo das diferentes regiões do país.

Saiba mais sobre essa iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: