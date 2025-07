Lucas do Rio Verde fortalece ações de economia verde com apoio do programa Acelera ESG A prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da secretaria de Assistência Social e Habitação, realizou nesta segunda-feira (28) uma...

A prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da secretaria de Assistência Social e Habitação, realizou nesta segunda-feira (28) uma reunião com o Grupo de trabalho para elaboração de projetos de incentivo à economia verde. O encontro reuniu representantes de várias pastas como Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Planejamento e Cidade, além de instituições como o Sebrae, BRF, Sicredi, Movimento Lixo Zero e a equipe do programa Acelera ESG, uma iniciativa que conta com o investimento do Instituto BRF, por meio do Edital IBRF Perda Zero, e apoio da BRF.

