Luiza Tomé curte dias de descanso em Cascais, Portugal: ‘Dias incríveis aqui’ Luiza Tomé, de 64 anos, está aproveitando uma viagem pela Europa. Nesta segunda-feira (1º), a atriz publicou cliques em um hotel em...

Luiza Tomé, de 64 anos, está aproveitando uma viagem pela Europa. Nesta segunda-feira (1º), a atriz publicou cliques em um hotel em Cascais, Portugal, onde aparece de biquíni e maiô curtindo o clima praiano. “Depois de Lisboa, não poderia deixar de passar uns dias incríveis aqui, de frente para esse mar lindo. Uma semana abençoada para todos, com vitórias, saúde e paz”, escreveu, ela. Nos comentários, fãs elogiaram: “Sempre maravilhosa!”, disse um. “O tempo não passou pra ela”, comentou outro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: