Mariana Polastreli treina a pedido de Eduardo Costa: ‘Muito magrinha’

Casada com o cantor Eduardo Costa, Mariana Polastreli tem uma nova meta fitness. Ela foi para a academia de casa, na quarta-feira (2), com o objetivo de ganhar músculos, a pedido do sertanejo. “Pegar um pesinho pra ver se dou uma encorpadinha. Meu marido falou que sou muito magrinha e que prefere mais ‘cheinha’. Manda quem pode, obedece quem tem juízo”, escreveu ela em seu Instagram.

