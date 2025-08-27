MCTI detalha PBIA em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) foi tema de uma audiência pública realizada, nesta quarta-feira (27), pela Comissão...

O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) foi tema de uma audiência pública realizada, nesta quarta-feira (27), pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados. Na ocasião, os parlamentares presentes na reunião puderam conhecer os detalhes da estratégia nacional para o uso da IA e que busca desenvolver soluções que melhorem significativamente a qualidade de vida da população, otimizando a entrega de serviços públicos e promovendo a inclusão social.

