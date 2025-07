Polícia Civil aumenta em 700% a conclusão de investigações preliminares sobre crimes fiscais em Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz), apresentou um crescimento no número de investigações concluídas sobre crimes contra a ordem tributária. No primeiro semestre de 2025, a unidade finalizou 176 Autos de Investigação Preliminar (AIPs), contra apenas 22 no mesmo período do ano passado, um aumento de 700%.

Para mais detalhes sobre esse avanço significativo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: