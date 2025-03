Momento MT |Do R7

Polícia Civil identifica e prende homem condenado a sete anos por tráfico de drogas Um homem foi preso por policiais civis, na madrugada desta sexta-feira (21.3), no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. Ele possuía...

Um homem foi preso por policiais civis, na madrugada desta sexta-feira (21.3), no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde. Ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Com a prisão, o condenado, que foi conduzido à Justiça, deverá cumprir a pena de sete anos, sete meses e um dia de prisão em regime fechado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: