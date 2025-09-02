Polícia Civil investiga possíveis fraude em documentos de quitação de IPVA em Canarana A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta segunda-feira (1º.9), a Operação Máscara de Papel para investigar possíveis fraudes...

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta segunda-feira (1º.9), a Operação Máscara de Papel para investigar possíveis fraudes cometidas em documentos de quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no município de Canarana (a 823 km de Cuiabá). Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

