Polícia Civil realiza atividade de prevenção ao bullying e cyberbullying com estudantes da região metropolitana No decorrer do mês de abril foi realizada a campanha "Escola Segura", em alusão ao "Dia Nacional de Combate a intimidação sistemática... Momento MT|Do R7 03/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 18h40 )

No decorrer do mês de abril foi realizada a campanha “Escola Segura”, em alusão ao “Dia Nacional de Combate a intimidação sistemática Bullying na Escola”. A violência virtual volta a ser foco de ações desenvolvidas pelos projetos da Polícia Civil em escolas da região metropolitana do estado. Neste mês de abril foi retomada a campanha “Escola Segura”, em alusão a Lei nº 13.277/2016, que no artigo 1º, instituiu o “Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola”. A data para o debate e reflexão do tema é o dia 7 de abril, contudo as ações se intensificaram durante todo o mês. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo de MT apoia evento que deve movimentar R$ 10 milhões em negócios

