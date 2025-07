Produção de grãos ressalta gargalo de armazenagem em Mato Grosso A pujança agrícola de Mato Grosso, que há anos garante ao estado o posto de maior produtor de grãos do país, começa a expor um problema... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h37 ) twitter

A pujança agrícola de Mato Grosso, que há anos garante ao estado o posto de maior produtor de grãos do país, começa a expor um problema estrutural que ameaça a rentabilidade no campo: a falta de capacidade para estocar o que se produz. Com armazéns saturados e silos insuficientes, milhares de toneladas de soja e milho estão sendo escoadas às pressas, forçando produtores a vender parte da safra em momentos de preços desfavoráveis.

Para entender melhor os desafios enfrentados pelos produtores e as implicações para o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

