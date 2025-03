Relatora e ex-viciado em jogos defendem regras rígidas para bets Durante a audiência da CPI da Bets, nesta terça-feira (25), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora do colegiado, disse... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a audiência da CPI da Bets, nesta terça-feira (25), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora do colegiado, disse que o Poder Legislativo ainda precisa criar novas regras para diminuir o acesso dos brasileiros a apostas virtuais. Ela criticou a demora na regulamentação da lei de 2018 que iniciou a liberação das “apostas de quota fixa”, que só veio em 2023 com a Lei 14.790, de 2023. Esse setor engloba as bets esportivas e os “jogos online” que se assemelham aos cassinos, como o chamado Jogo do Tigrinho. Para saber mais sobre as propostas e os depoimentos impactantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Ganha Espaço Exclusivo no Show Safra 2025

Avança projeto para facilitar acesso de estudantes locais a universidades

CEsp avalia proposta de campanhas sobre violência contra a mulher