Seciteci inicia aulas de informática básica para adultos e idosos de Cuiabá

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realizou iniciou as atividades do projeto Muxirum Digital MT na região central de Cuiabá, com a primeira aula na última quinta-feira (17.7), no Asilo Santa Rita. O letramento digital proposto pela Seciteci oferece cursos gratuitos de informática básica para adultos e idosos. O projeto conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat).

