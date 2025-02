Seduc recebe prêmio do Ministério da Educação por boas práticas em alfabetização na idade certa A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc) foi premiada com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h06 ) twitter

A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc) foi premiada com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). ¿O prêmio foi entregue ao secretário de Educação do Estado, Alan Porto, na tarde desta segunda-feira (10.2), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília (DF).

Para saber mais sobre essa conquista e suas implicações para a educação em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

