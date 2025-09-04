Sobe para 612 o número de mortes em investigação após uso da vacina EXCELL 10 O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou para 612 o número de mortes de animais que teriam relação com a vacina contra...

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou para 612 o número de mortes de animais que teriam relação com a vacina contra clostridiose EXCELL 10, de propriedade do laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda. Os óbitos, envolvendo caprinos, ovinos e bovinos, vêm sendo comunicados por produtores à medida que ocorrem.

